سويسرا تسجل أول حالة وفاة بكورونا

2020/03/05 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة في سويسرا، اليوم الخميس، عن وفاة امرأة في الرابعة والسبعين من عمرها في غرب البلاد بعد إصابتها بفيروس كورونا، وهي أول حالة وفاة تسجل في سويسرا جراء انتشار الفيروس.وقالت الشرطة إن المرأة دخلت المستشفى في كانتون فود منذ يوم الثلاثاء، مضيفة أن وضعها كان شديدة الخطورة وتعاني من مرض مزمن.ووفق ما […]

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