الصحة النيابية تقترح إغلاق المنافذ الحدودية بالكامل للسيطرة على “فيروس كورونا”

2020/03/05 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اقترحت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الخميس، إغلاق المنافذ الحدودية بشكل كامل لمدة شهر للسيطرة على “فيروس كورونا”.وقالت عضو اللجنة اكتفاء الحسناوي في حديث لموقع “العهد” إن “المنافذ الحدودية غير مؤمنة بالكامل، ويجب إغلاقها لمدة شهر كونها تدخل مواد للبناء وغيرها وهذه يمكن الاستغناء عنها خلال هذه الفترة”.وأضافت الحسناوي، أن […]

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