العراق.. اتفاق على شكل ومهمة الحكومة واختلاف على رئيسها

2020/03/05 | 14:50 - المصدر: سومر نيوز

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أسفرت لقاءات ومشاورات قادة وزعماء القوى السياسية في بغداد، والتي تتم برعاية الرئيس العراقي برهم صالح، الذي بدا خلال اليو...

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