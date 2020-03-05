2020/03/05 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن تمكنها من إحباط محاولة للاستيلاء على أحد العقارات في محافظة نينوى.

واكدت الدائرة، ان فريق عملها قام بضبط مُتَّهم أثناء مراجعته للدائرة وإبرازه صورة قيد مزورة لأحد العقارات، موضحة أن المتهم اعترف أثناء التحقيق بأنه حصل على صورة القيد من أحد أصحاب مكاتب العقارات، وعلى إثر ذلك تمَّ ضبط المتهم الآخر وبحوزته صورة ضوئية من قيد العقار المزور، وأكدت أنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي تم تنفيذها بموجب مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: إحباط محاولة للاستيلاء على أحد العقارات في محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: إحباط محاولة للاستيلاء على أحد العقارات في محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).