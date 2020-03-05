2020/03/05 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأميركية حالة الطوارئ بسبب ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان مدينة لوس أنجلس التابعة للولاية حالة طوارئ محلية.

ويأتي هذا الإعلان مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الى ثلاث وخمسين حالة، وإعلان الجهات الصحية عن وفاة أول شخص في الولاية، فيما أشار حاكم الولاية الى توظيف جميع مستويات الخدمات الحكومية للمساعدة في تحديد الحالات ووقف انتشار الفيروس.

وعلى صعيد متصل، أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات تشخيص ثمانين إصابة بالفيروس على الأراضي الأميركية، بينها أربع وعشرون حالة قدمت من خارج البلاد.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولاية كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بعد تسجيل 53 إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولاية كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بعد تسجيل 53 إصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).