نائب: الرئيس برهم صالح يخوض اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية

2020/03/05 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب رياض المسعودي، عن ان رئيس الجمهورية برهم صالح يخوض اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية.

وبين المسعودي ان حسم ملف اختيار رئيس وزراء جديد، خلال المهلة الدستورية يعتمد بشكل كبير على الهدف من تشكيل الحكومة، مبينا ان كل جهة سياسية لديها وجهة نظر في الحكومة الجديدة من حيث عمرها او هدفها او من يتبنى هذه الحكومة، وهذه أيضا من ضمن المعرقلات وليس شخص رئيس الوزراء فقط.

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