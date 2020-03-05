الطبابة تباشر بحملة طبية لفحص منتسبي فوج حشد الرمادي

2020/03/05 | 14:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد الحشد الشعبي لمحافظة الانبار علي حسين المالكي، الخميس، مباشرة الطبابة بحملة طبية لفحص منتسبي فوج حشد الرمادي ناحية حصيبة الشرقية.وقال المالكي ان “قسم الطبابة في مقر الحشد باشر بحملة طبية لفحص منتسبين فوج حشد الرمادي الثاني في ناحية حصيبة الشرقية وتوعيتهم وإعطاء الارشادات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا”.وأضاف انه “تم

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