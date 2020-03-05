وزير الداخلية التركي: لم نطلب من أحد مغادرة أراضينا من طالبي اللجوء

2020/03/05 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق جدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تأكيده أن بلاده لم تطلب من أحد مغادرة أراضيها من طالبي اللجوء، مشيرًا إلى أن كل من غادر منها ،غادر طواعية لرغبته في ذلك.وقال صويلو في تصريحات إعلامية إن”الاتحاد الأوروبي، واليونان، ينتهكان في هذا الصدد قواعد الهجرة التي أقرها الاتحاد بموجب اتفاقية جنيف والإعلان […]

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