2020/03/05 | 14:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت أمانة مسجد الكوفة، عن إلغاء شعيرة "الاعتكاف" التي تقام بالمسجد في ما يعرف بالأيام البيض من شهر رجب، إضافة إلى إلغاء النشاطات الثقافية ومجالس العزاء الأسبوعية كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده أمين مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به محمد مجيد الموسوي مع رؤساء الأقسام ومسؤولي الشعب لمناقشة كيفية وقاية العاملين والزائرين من مرض فيرورس كورونا، ومراعاة للظرف الصحي الراهن.وتم خلال الاجتماع اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية من شانها تجِّنب العاملين والزائرين الإصابة بهذا المرض المعدي منها يكون دوام العاملين بنسبة 75% مع مراعاة توفير الخدمات للزائرين بشكل تام، كما تم إلغاء جميع النشاطات الثقافية التي تقيمها الأمانة، فضلاً مجالس العزاء الأسبوعية".كما قرر الاجتماع إلغاء شعيرة الاعتكاف التي تقام في مسجد الكوفة في الأيام البيض من شهر رجب.وكانت العتبة الحسينية، قررت في وقت سابق من اليوم الخميس، عدم اقامة صلاة الجمعة غدا في الصحن الحسيني استجابة لما دعت اليه دائرة صحة كربلاء، بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق.وذكر بيان لإدارة الصحن الحسيني، "وبالنظر للظرف الصحي الراهن ورعاية لما دعت اليه دائرة صحة كربلاء المقدسة من الامتناع من عقد التجمعات الكبيرة في هذه الايام فقد تقرر عدم اقامة صلاة الجمعة في هذا الاسبوع".هذه المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار فقد جرت العادة في كل جمعة إقامة صلاة الجمعة بإمامة ممثل المرجعية الدينية وإلقاء خطبتين دينية وأخرى سياسية يتناول فيها ممثل المرجعية الوضع السياسي العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كورونا" يلغي "الاعتكاف" ومجالس العزاء في مسجد الكوفة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كورونا" يلغي "الاعتكاف" ومجالس العزاء في مسجد الكوفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).