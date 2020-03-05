تحذير شديد في مصر من شاكوش.. وهذه عقوبة المخالفين

2020/03/05 | 14:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من التعامل مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مطرب مهرجان “بنت الجيران”.جاء ذلك بعد انضمام حسن شاكوش، إلى أبطال مسلسل “ولاد إمبابة”، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وطالبت نقابة المهن التمثيلية القائمين على المسلسل بتعليق التعامل مع حسن شاكوش حين انتهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.[…]

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