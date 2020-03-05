بعلم الاستخبارات التركية: فرقة«الحمزات» ترتكب انتهاكات عديدة في الشمال السوري

2020/03/05 | 14:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الفصائل السورية المسلحة المدعومة من #أنقرة، والمنضوية في «الجيش الوطني»، على اختلاف مسمياتها، بارتكاب أفظع تجاوزات بحق المدنيين، ضمن مناطق سيطرتها في الشمال السوري.وفي سلسلة توثيقية، بدأها موقع

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