حقيقة إسلام المطرب الأمريكي «إكون» أمام الكعبة في السعودية

2020/03/05 | 14:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، عدة صور ومقاطع فيديو للمطرب الأمريكي “إكون” وهو يقف أمام الكعبة، مفسرين هذه الصور بأنه أعلن إسلامه.ترجع حقيقة هذه الصور إلى أداء المطرب وكاتب الأغاني الأمريكي من أصول أفريقية “إكون”، فريضة العمرة، أمس الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية كجزء من جولته بعد اختتام حفلته في مدينة […]

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