2020/03/05 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عروسان شابان يرتديان الكمامات في حفل زفافهمـا للتوعية بمخاطر فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 14:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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