تدفق غير مسبوق على معبر حدودي مع ايران في ديالى بعد ساعات على اغلاقه

2020/03/05 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن تدفق غير مسبوق للشاحنات الايرانية على معبر حدودي شرق المحافظة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن اكرم ،ان” معبر مندلي الحدودي مع ايران اغلق لساعات امام التبادل التجاري لاجراءات تنظيمية وفنية ثم اعيد فتحه قبل قليل امام تدفق القوافل التجارية الايرانية وبدات بالتدفق بشكل غير مسبوق […]

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