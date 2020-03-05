الصادقون النيابية: المشاكل السياسية والمالية تعرقل إجراء الانتخابات في الوقت الحاضر

2020/03/05 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني صعوبة إجراء الانتخابات المبكرة بسبب مشاكل إجرائية ومالية تعرقل تحديد موعد الانتخابات.وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “القوى السياسية ليس لديها مشكلة بإجراء الانتخابات في المدة المحددة، مشيراً إلى “وجود عقبات تعرقل إجراء الانتخابات في الوقت الحالي”.وأوضح أن […]

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