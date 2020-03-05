2020/03/05 | 15:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة يعلن اغلاق منفذ الشلامجة مع ايران اعتبارا من الاثنين المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 15:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يعلن اغلاق منفذ الشلامجة مع ايران اعتبارا من الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يعلن اغلاق منفذ الشلامجة مع ايران اعتبارا من الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).