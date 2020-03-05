الصدر يلتقي مسؤولي العتبة العلوية ويطالبهم بعدم غلق المرقد

2020/03/05 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (05 اذار 2020)، مسؤولي العتبة العلوية في محافظة النجف، فيما طالب الصدر المسؤولين بعد غلق ضريح الامام علي.

وذكر اعلام التيار الصدري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السيد مقتدى الصدر التقى خلال زيارته لجده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمسؤولي الامانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، وطالبهم بعدم غلق المرقد الطاهر".

يتبع.



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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة التربية، الخميس (05 اذار 2020)، توضيحاً بشأن الدوام في المدارس داعية الكوادر التعليمية الى التواصل مع الطلبة عبر المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليو

بغداد اليوم- النجف

وجهت قبيلة الغزالات بمحافظة النجف، الخميس (05 آذار 2020)، بإلغاء مجالس العزاء والاعراس، والتجمعات، لتفادي خطر فايروس كورونا المستجد، في محافظة النجف.

وقال الناطق باسم القبيلة، حسن شلاكه كريم، بحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد

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