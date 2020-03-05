فتاة إيزيدية تواجه مغتصبها في المحكمة، وتشهد الحكم عليه بالإعدام

2020/03/05 | 15:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سابقة قضائية مهمة، أدانت محكمة عراقية أحد أفراد تنظيم داعش عن مسؤوليته بارتكاب انتهاكات ضد الأقلية الدينية الإيزيدية.صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت تقريراً موسعاً حول القضية، بقلم الكاتبة أليسا

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