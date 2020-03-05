وزارة التربية تصدر بيانًا بشأن تمديد العطلة

2020/03/05 | 15:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، بيانًا بشان تمديد العطلة ضمن اجراءات الوقاية من “كورونا”.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “نظرًا لما يمر به بلدنا العزيز من ظروف تمثلت بتسجيل حالات أصابة بفايروس “كورونا” فان وزارة التربية ومؤسساتها التربوية والتعليمية لديها حزمة من البدائل والمعالجات لمواجهة اي طارئ […]

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