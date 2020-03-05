اللجنة الخاصة بوضع آلية غلق المنافذ الحدودية تصدر عدة قرارات للحد من كورونا

2020/03/05 | 15:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت اللجنة الخاصة بوضع الية غلق المنافذ الحدودية وتنظيم عملية التبادل التجاري، اليوم الخميس، جملة قرارات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر مصدر لـ"الغد برس"، ان "اللجنة الخاصة بوضع الية غلق المنافذ الحدودية وتنظيم عملية التبادل التجاري للوقاية من فايروس كورونا، اصدرت جملة قرارات للحد من انتشار الوباء وغلق الحدود مع الدول الموبوءة".

واضاف، وان "التوصيات نصت على السماح للعراقيين المقيمين في ايران للعودة الى ارض الوطن لغاية أقصاها 15/3/2020، لتغلق بعدها المنافذ الحدودية كافة، باستثناء مطاري بغداد والبصرة".

وتابع المصدر، وأيضاً منع أي وافد أجنبي من الدول المصابة بالفايروس، وإيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع كل من ايران والكويت ابتداء من تاريخ 8/3/2020 ولغاية 15/3/2020".

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