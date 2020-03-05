2020/03/05 | 15:13 - المصدر: الغد برس

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أمانة مجلس الوزراء تقلص الدوام الى 50% وتلغي نظام البصمة الالكترو

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أمانة مجلس الوزراء تقلص الدوام الى 50% وتلغي نظام البصمة الالكترونية

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