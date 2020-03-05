التربية توجه ملاكاتها التعليمية للتواصل مع الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2020/03/05 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجهت وزارة التربية، اليوم الخميس، ملاكاتها التعلمية للتواصل مع الطلبة وتقديم حصص تعليمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الوزارة الالكترونية.وذكرت الوزارة، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أنه "نظرا لما يمر به بلدنا العزيز من ظروف تمثلت بتسجيل حالات اصابة بفايروس "كورونا" فان وزارة التربية ومؤسساتها التربوية والتعليمية لديها حزمة من البدائل والمعالجات لمواجهة اي طارئ بما يضمن سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة".واضاف البيان، أنه "لكون وزارتنا عضو في خلية الازمة المشكلة بالامر الديواني رقم (55) وعلية فان دوام التلاميذ والطلبة في مدارسهم من عدمه مرتبط بقرارت الخلية، ولذلك تدعو الوزارة جميع ملاكاتها التعليمية والتدريسية الى التواصل مع طلبتهم عبر وسائل متعددة ومتاحة منها مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع المدارس الالكترونية لتوفير فرص تعليمية بديلة، وقيام التلفزيون التربوي بالعمل على تقديم دروس تعليمية في مختلف المواد ولجميع المراحل التعليمية وعلى مدار الساعة".ودعت وزارة التربية الى الاسر إلى "توجيه ابنائها التلاميذ والطلبة بمضاعفة الجهود ومتابعة الدروس التي يبثها التلفزيون التربوي"، داعية الطلبة واولياء امورهم إلى "اخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة(وزارة التربية ومؤسساتها) وعدم الاستماع الى مايقال او ينشر من اخبار ومعلومات تخص الشان التربوي من غير هذه المصادر".

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