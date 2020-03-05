التربية: دوام الطلبة في المدارس مرتبط بقرارات خلية الازمة

2020/03/05 | 15:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، ان قرار دوام التلاميذ والطلبة في مدارسهم من عدمه مرتبط بقرارات خلية الازمة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "نظرا لما يمر به بلدنا العزيز من ظروف تمثلت بتسجيل حالات اصابة بفايروس كورونا فان وزارة التربية ومؤسساتها التربوية والتعليمية لديها حزمة من البدائل والمعالجات لمواجهة اي طارئ بما يضمن سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة".

وأضافت انه "لكون وزارتنا عضو في خلية الازمة المشكلة بالامر الديواني رقم (55) وعلية فان دوام التلاميذ والطلبة في مدارسهم من عدمه مرتبط بقرارت الخلية".

ودعت الوزارة "جميع ملاكاتها التعليمية والتدريسية الى التواصل مع طلبتهم عبر وسائل متعددة ومتاحة منها مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع المدارس الالكترونية لتوفير فرص تعليمية بديلة، وقيام التلفزيون التربوي بالعمل على تقديم دروس تعليمية في مختلف المواد ولجميع المراحل التعليمية وعلى مدار الساعة".

وطالبت الوزارة من "العوائل بتوجيه ابنائها التلاميذ والطلبة بمضاعفة الجهود ومتابعة الدروس التي يبثها التلفزيون التربوي".

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