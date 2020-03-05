العتبة الحسينية تعلن إلغاء إقامة صلاة وخطبة الجمعة بسبب انتشار فيروس كورونا

2020/03/05 | 15:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت إدارة العتبة الحسينية، الغاء إقامة صلاة وخطبة الجمعة ليوم غد بسبب الظرف الصحي الراهن في العراق.وقالت الإدارة في بيان مقتضب انه نظرا للظرف الصحي الراهن ورعاية لما دعت اليه دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة من … Readmore

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