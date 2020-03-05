البصرة تقرر غلق المدارس والجامعات لغاية منتصف الشهر الحالي

2020/03/05 | 15:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات في إطار إجراءات احتواء فيروس كورونا.وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “محافظ البصرة أسعد العيداني وجه بإغلاق المدارس والجامعات إلى يوم 15 من الشهر الجاري”.وأضاف، أن “العيداني وجه كذلك بغلق سوق الجمعة في المحافظة الى إشعار […]

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