2020/03/05 | 15:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق صادقت الحكومة المحلية في واسط، اليوم الخميس، على تحويل 856‪4 محاضر يعمل بصفة مجاني في المديرية العامة لتربية واسط إلى عقود.وقال محافظ واسط محمد المياحي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “بناء على الصلاحيات المخولة لإدارة المحافظة وحسب كتاب رئاسة الوزراء الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات بالعدد 3179 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط.. المصادقة على تحويل نحو 4900 محاضر مجاني إلى عقود) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط.. المصادقة على تحويل نحو 4900 محاضر مجاني إلى عقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).