القمة الروسية التركية… مباحثات المتورط والمنقذ

2020/03/05 | 16:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره التركي، رجب طيب إردوغان، على ضرورة مناقشة الوضع المتشكل اليوم في إدلب، والعمل على عدم تكراره، لافتاً إلى أن ذلك لن يلحق ضرراً بالعلاقات

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