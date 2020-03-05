صرف مكافئة 500 الف دينار شهريا للعاملين بتماس مباشر مع المصابين بكورونا

2020/03/05 | 16:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تخصيص 500 ألف دينار للعاملين في تماس مباشر مع المصابين بكورونا.

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