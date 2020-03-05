بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء يلغي البصمة الالكترونية بسبب كورونا

2020/03/05 | 16:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن إلغاء بصمة الحضور الالكترونية لموظفيها وذلك بعد تعليمات وزارة الصحة وخلية الازمة، في إجراء وقائي للحد من انتشار فايروس كورونا في العراق.

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