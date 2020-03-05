المتحدث باسم النجباء يكشف عن تحركات للقوات الامريكية في كركوك

2020/03/05 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف المتحدث باسم حركة النجباء نصر الشمري، الخميس (5 اذار 2020)، عن تحركات للقوات الامريكية في كركوك.

وقال الشمري في تغريدة له على تويتر، إنه "‏مع اقتراب ساعة الصفر وتوازن الرد المشروع، ومن خلال رصدنا لدخول وخروج القوات الأمريكية المحتلة لاحظنا انها قامت بتحركات من كركوك (k1) تحديداً نحو الزاب والحويجة".

وأضاف، أن "حركتها كانت بطريق مُختصرٍ وغير مسلوكٍ غالباً، ظناً منها انها مؤمنة، انتم في أرضنا ونحن أقرب اليكم مما تتصورون".

ويوم الخميس 6 - 2 - 2020، أكدت وزارة الدفاع الامريكية، عدم وجود نية للانسحاب من العراق، مشيرة الى ان هدفها هو البقاء في الشرق الأوسط.

ونقلت وسائل اعلام عن متحدث باسم البنتاغون قوله، "ليس لدينا نية للانسحاب من العراق وهدفنا هو البقاء في الشرق الأوسط".

واضاف، "نواصل التخطيط وإعادة الانتشار ونتطلع إلى استئناف العمليات الميدانية".

وصوت مجلس النواب العراقي، الأحد (05 كانون الثاني 2020)، بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، والتزام الحكومة العراقية بأنهاء تواجد أي قوات اجنبية في الاراضي العراقية، ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والاجواء العراقية لأي سبب، كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.

وتضمن القرار قيام الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية بالتوجه بنحو عاجل الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الامريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق، وقيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات على اعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الامريكي واعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة ايام من تاريخ هذا القرار الذي ينفذ من تاريخ التصويت عليه، اضافة الى امكانية المضي بإجراءات تشريع قانون الغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية.

وتشهد المنطقة توتراً غير مسبوق، عقب عملية اغتيال نفذتها الولايات المتحدة استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية بطائرة مسيرة فجر الجمعة الموافق الثالث من شهر كانون الثاني من العام الجاري، بمحيط مطار بغداد.

بغداد اليوم- خاص

رد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، والنائب في البرلمان، محمد شياع السوداني، الخميس (05 آذار 2020)، على الأنباء التي تتحدث عن ترشيحه لرئاسة الوزراء مجدداً، بعد تقديم المكلف السابق محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الجديدة.

بغداد اليوم - متابعة

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس (5 اذار 2020)، صرف مكافأة 500 ألف دينار شهرياً للعاملين بتماس مباشر مع المصابين بفايروس ’’كورونا’’.

وأوضحت الأمانة في وثائق، نشرتها وكالة الأنباء العراقية،&n

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس (5 اذار 2020)، غلق المنافذ كافة أمام عودة العراقيين اعتباراً من 15 آذار باستثناء مطاري البصرة وبغداد.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الوزراء مجموعة قرارات

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