2020/03/05 | 16:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت شركة السيارات الالمانية “بي أم دبليو” عن اطلاق شعارها الجديد والذي يتماشى مع البساطة والحداثة في العصر الحالي.ويأتي الكشف عن الجديد بالتزامن مع أطلاق العملاق الالماني لطراز آخر من السيارات الكهربائية التجريبية من سياراتها وهو اي فور، i4 والذي سيدخل مرحلة الانتاج سنة 2021 When you just launched the […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاف ويأخذ لون السيارة.. شاهد شعار “بي ام دبليو” الجديد (صور)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاف ويأخذ لون السيارة.. شاهد شعار “بي ام دبليو” الجديد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).