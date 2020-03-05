فيروس كورونا يضرب حوزة طهران ويقتل العضو بمجلسها الأعلى محسن حبيبي

2020/03/05 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية، وفاة محسن حبيبي، أحد كبار رجال الدين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، ان حبيبي العضو بالمجلس الأعلى للحوزة الدينية في طهران، والمشرف على حوزة المرجع الراحل أحمد مجتهدي، توفي في مستشفى “جماران” العسكري، والذي تخصص الحكومة الإيرانية جناحا منه لكبار المسؤولين في البلاد.

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