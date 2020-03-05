إقليم كردستان يخلي سبيل 283 عائدا من إيران بعد إكمالهم فترة الحجر الصحي

2020/03/05 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطات إقليم كردستان، إخلاء سبيل الأشخاص العائدين من إيران، والمحتجزين في قضاء سوران، بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح قائممقام قضاء سوران شمالي محافظة أربيل كرمانج عزت في تصريح، ان الإخلاء شمل مئتين وثلاثة وثمانين شخصا كانوا يخضعون للمراقبة الصحية، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، مبينا ان نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت لهم كانت سالبة، وهو ما يعني سلامتهم من العدوى.

وقدم المسؤول المحلي الشكر للمحتجزين لتحملهم فترة الاحتجاز، والبالغة أربعة عشر يوما، داعيا في الوقت ذاته الأشخاص الموجودين في إيران، الى عدم التفكير بدخول الإقليم عبر التهريب، وضرورة إخضاع أنفسهم للإجراءات الصحية المتبعة للتأكد من سلامتهم.

وفي سياق متصل، أكدت الجهات الصحية في محافظة السليمانية، ان مئة وستة عشر شخصا، من الخاضعين للحجر الصحي، من أصل سبعمئة، سيخلى سبيلهم يوم غد الجمعة، بعد إكمالهم فترة المراقبة والاطمئنان لعدم إصابتهم.

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