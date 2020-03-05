تركيا تتهم اليونان بقتل لاجئ سوري عند الحدود

2020/03/05 | 16:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حملت الحكومة التركية، اليوم الخميس، السلطات اليونانية مسؤولية مقتل لاجئ وإصابة آخرين في حادث قالت إنه وقع عند الحدود بين الدولتين، متعهدة بمقاضاة أثينا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأعلنت سلطات ولاية أدرنة التركية، عن "مقتل طالب لجوء وإصابة خمسة آخرين جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز على مجموعة من المهاجرين أثناء محاولتهم عبور الحدود بين الدولتين، في ما نفت الحكومة اليونانية صحة هذه الادعاءات واصفة إياها بأنها "أخبار كاذبة".

واتهم نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أثناء فعالية ثقافية في أنقرة، "أجهزة الأمن اليونانية بممارسة العقلية الهمجية"، مضيفا أن "المشاهد المخجلة الواردة من الحدود اليونانية تكشف القيم الحقيقية للغرب".

من جانبه، أعرب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن "نية أنقرة تدويل القضية وتقديم دعوى ضد أثينا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وحسب تقييمات صويلو، ان "تجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود اليونانية منذ إعلان أنقرة في 27 شباط الماضي عن فتح أبواب أوروبا أمامهم 130 ألف شخص".

من جانبها، أعلنت السلطات اليونانية أنها "أفشلت منذ صباح السبت الماضي وحتى صباح اليوم الخميس أكثر من 34.7 ألف محاولة تسلل واعتقلت 244 شخصا عقب عبورهم الحدود بطريقة غير مشروعة".

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