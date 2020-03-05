السعودية تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

2020/03/05 | 16:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "واس" المحلية، ان السلطات الصحية سجلت ثلاث إصابات بفيروس كورونا الجديد لزوجين، حيث كان الزوج قادما من إيران عبر الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

وأضافت ان الحالة الأخرى لمواطن قادم من إيران في نفس المركبة مع الحالتين المعلن عنهما سابقا".

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