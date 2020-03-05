2020/03/05 | 16:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة "داعش" مايلز كاجينز، اليوم الخميس ، بأن التنظيم مازال يشكل تهديداً، لافتا إلى أن التحالف الدولي سيبقى في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية.وذكر كاجينز في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" ، "قبل سنتين من الآن، هزم داعش في العراق لكنه لم ينتهِ، مازال داعش متواجداً في بعض مناطق العراق، ويمثل تهديداً في المناطق القريبة من جبال حمرين وقرجوخ وفي منطقة مخمور ومناطق في سهل نينوى وصحراء الأنبار".وأضاف "نعرف أن داعش لا يستطيع السيطرة على منطقة معينة سقوط داعش وعدم قدرته على إعادة تنظيم صفوفه نتيجة للضغط المستمر عليه من جانب القوى الأمنية العراقية وقوات سوريا الديمقراطية والبيشمركة، فهناك عمليات تستهدف داعش ينفذها شركاؤنا الأمنيون.كما أن التحالف الدولي ملتزم بمساعدة شركائنا في القضاء على داعش".وأشار المتحدث باسم التحالف الدولي إلى وجود ممثلين عن البيشمركة والقوات الأمنية العراقية وأعضاء ومستشارين من التحالف الدولي في غرفة واحدة في بغداد يخططون للعمليات المستقبلية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يؤكد مجددا أن بقاء قواته في العراق بطلب من الحكومة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يؤكد مجددا أن بقاء قواته في العراق بطلب من الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).