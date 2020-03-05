تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليونان ضمن مجموعة قدمت من إسرائيل

2020/03/05 | 16:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن مجموعة من السياح القادمين من إسرائيل.

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