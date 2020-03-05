2020/03/05 | 16:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صادق محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، على تحويل 8564 محاضرا يعمل بصفة مجاني في المديرية العامة لتربية واسط إلى عقود.

وقال المياحي في بيان صحفي مرفق بكتاب رسمي وتلقت "الغد برس" نسخة منه انه "بناء على الصلاحيات المخولة لإدارة المحافظة وحسب كتاب رئاسة الوزراء الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات بالعدد 3179 في 26/12/2019 تقرر شمول 8564 من المحاضرين المجانين بالقرار 315 لسنة 2019 وتحويلهم إلى عقود".

واضاف أن "التعاقد يشمل جميع الحقوق والامتيازات في عملية التوصيف الوظيفي وتوطين الرواتب والتقاعد واحتساب سنوات الخدمة وممارسة العمل في جميع المستويات الإدارية واللجان الرئيسية والفرعية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة... محافظ واسط يصادق على تحويل أكثر من 8 الاف محاضر مجاني إلى عقود) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة... محافظ واسط يصادق على تحويل أكثر من 8 الاف محاضر مجاني إلى عقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).