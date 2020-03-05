بيان “هام” من وزارة التربية بشأن الدوام في المدارس

2020/03/05 | 16:23 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أصدرت وزارة التربية، الخميس، توضيحاً بشأن الدوام الرسمي في المدارس، تزامنا مع العطلة التي أقرته...

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