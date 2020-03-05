عاصمة اقليم كوردستان تغلق معارض السيارات

2020/03/05 | 16:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت إدارة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس اغلاق معارض السيارات كافة وبشكل مؤقت وذلك ضمن التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت قائممقامة اربيل اليوم انه وفق توصيات المحافظة تقرر اغلاق معارض السيارات 1/4/2020.

واوضحت ان اي صاحب معرض لا يلتزم بالقرار سيعرض نفسه للعقوبة .

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