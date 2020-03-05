تاج السر عثمان - مواصلة انتزاع حقوق المرأة السودانية

2020/03/05 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان ترتبط ذكري 8 مارس هذا العام بمواصلة الصراع من أجل استكمال مهام الثورة ،وانتزاع حقوق المرأة ، فقضية المرأة ترتبط بتحرير المجتمع من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والديني والاثني والنوعي، فتطور المجتمع يقاس بمدى تقدم وتحرر المرأة ، كما يرتبط بالصراع من أجل انجاز مهام الفترة الانتقالية في مختلف الجبهات الاقتصادية والسياسية والثقافية والنوعية "مثل رفض : التراجع عن تمثيل المرأة في مشروع ترشيحات (قحت ) للول......

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