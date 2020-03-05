2020/03/05 | 16:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… انطلقت اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو محادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أرودغان بشأن خفض التوتر في محافظة إدلب السورية.وقبل بدء الاجتماع أعرب بوتين لأرودغان عن تعازيه لسقوط جنود أتراك في إدلب السورية، وأضاف “سنبحث الوضع كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث”.وقال الرئيس الروسي إنه يأمل أن يتوصلا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق قمة أردوغان وبوتين بشأن إدلب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق قمة أردوغان وبوتين بشأن إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).