واشنطن تُمدد إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران لـ/45/ يوماً

2020/03/05 | 16:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أعلنت #وزارة_الكهرباء العراقية، عن تمديد #الولايات_المتحدة الأميركية إعفاء #العراق من العقوبات لغرض استيراد الغاز الإيراني لمدة /45/ يوماً.المتحدث باسم الوزارة #أحمد_العبادي، قال تصريحٍ صحافي إن

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