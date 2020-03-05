تأجيل حفل حاتم العراقي ورحمه

2020/03/05 | 16:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متعهد شركة تنسيق رباح المسؤول عن الحفل الفني الكبير للفنان حاتم العراقي ورحمه رياض أحمد والذي كان من المقرر أن يقام في التاسع عشر من هذا الشهر في محافظة أربيل الى تأجليه بسبب قرار منع التجمعات

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