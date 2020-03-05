العراق : تقليص الدوام الرسمي إلى النصف باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية

2020/03/05 | 16:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقليص الدوام إلى النصف باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية كإجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا، كذلك قررت إيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع إيران والكويت اعتباراً من الأحد المقبل حتى منتصف آذار الحالي.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الأمانة “صرف مكافئة 500 الف دينار شهرياً للعاملين بتماس مباشر […]

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