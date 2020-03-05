الطيران المدني تقلص الدوام الرسمي بنسة 50%

2020/03/05 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت سلطة الطيران المدني، الخميس (5 اذار 2020)، بتقليص الدوام الرسمي بنسبة 50%.

وقال المكتب الإعلامي لمدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، دريد يحيى جاسم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان الأخير وجه "بتقليص الدوام الرسمي بنسبة 50 % لمنتسبي سلطة الطيران المدني العراقي ومطاري بغداد والبصرة الدوليين من مجموع الكادر بالتناوب وحسب الحاجة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ومن أجل الحفاظ على سلامة جميع الموظفين والذي سيتم العمل به اعتبارا من يوم الأحد القادم 2020/3/8 ".

وبين جاسم بحسب البيان بأن ذلك الإجراء يأتي "استناداً إلى بيان لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعملا بأحكام المادة 46 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 فقد تقرر اتخاذ عدة إجراءات احترازية للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا ".

وأضاف انه "تم أيضاً إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا والتأكيد على منع التزاور بين الأقسام والشعب واعتماد البريد الالكتروني بدلا عن ذلك وكذلك إلزام جميع الموظفين بارتداء الكمامات الطبية أثناء الدوام الرسمي يأتي ذلك كإجراء احترازي ووقائي ".

واكد على "أهمية نشر التوعية والإرشادات الصحية بين جميع الموظفين والجهات العاملة في المطارات المحلية، إضافة إلى القيام بحملات صحية متواصلة وبالتعاون مع المراكز الصحية في المطارات لغرض تعفير صالات وأروقة المطارات من اجل زيادة إجراءات الوقاية والسلامة للوافدين والعاملين ".

بغداد اليوم - بغداد

اصدر مجلس الوزراء العراقي، الاربعاء (5 اذار 2020)، 17 قراراً بعنوان ’’عاجل جداً’’ للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضحت الأمانة في وثائق، أنه"استمراراً لدعم وزارة الصحة ولجنة الأمر الديو

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الخميس (05 اذار 2020)، قراراً بوقف التبادل التجاري البري مع دولتي إيران والكويت، فيما قررت منح إذناً باستمرار التبادل التجاري عن طريق البحر والجو.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الأ

بغداد اليوم- البصرة

اعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، الخميس (05 آذار 2020)، غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقه (بغداد اليوم)، إن "العيداني وجه بغلق منفذ الشلام

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