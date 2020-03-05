بالوثيقة: تعميم حكومي بشأن الدوام في الامانة العامة لمجلس الوزراء

2020/03/05 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عددا من القرارات تخص دوام موظفيها، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تضمنت اعماماً بعدة قرارات، بينها تخفيض الدوام الرسمي لموظفي الامانة بنسبة 50%، وإيقاف العمل بنظام الحضور والانصراف الالكتروني.

بغداد اليوم - متابعة

كشف المتحدث باسم حركة النجباء نصر الشمري، الخميس (5 اذار 2020)، عن تحركات للقوات الامريكية في كركوك.

وقال الشمري في تغريدة له على تويتر، إنه "‏مع اقتراب ساعة الصفر وتوازن الرد المشروع، ومن خلال رصدنا لدخول وخر

بغداد اليوم- خاص

رد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، والنائب في البرلمان، محمد شياع السوداني، الخميس (05 آذار 2020)، على الأنباء التي تتحدث عن ترشيحه لرئاسة الوزراء مجدداً، بعد تقديم المكلف السابق محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الجديدة.

بغداد اليوم - متابعة

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس (5 اذار 2020)، صرف مكافأة 500 ألف دينار شهرياً للعاملين بتماس مباشر مع المصابين بفايروس ’’كورونا’’.

وأوضحت الأمانة في وثائق، أنه"استمراراً لدعم وزا

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