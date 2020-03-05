بالوثائق: مجلس الوزراء العراقي يصدر 17 قراراً بعنوان ’’عاجل جداً’’ للحد من انتشار كورونا

2020/03/05 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدر مجلس الوزراء العراقي، الاربعاء (5 اذار 2020)، 17 قراراً بعنوان ’’عاجل جداً’’ للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضحت الأمانة في وثائق، أنه"استمراراً لدعم وزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني (55 لسنة 2020) بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية مجموعة إجراءات لمواجهة الفيروس".

وأضافت أن"الإجراءات تضمنت تخويل وزارة الصحة صلاحية إغلاق المؤسسات العامة أو الخاصة عند مخالفتها الأوامر، وكذلك قيام وزارة الداخلية بتمديد إقامة العاملين في الشركات الأجنبية دون المغادرة"، مشيرة إلى أن"الإجراءات تضمنت أن يكون الدوام الرسمي بنسبة 50% باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية، فضلاً عن إجراءات أخرى" فضلاً عن 14 قراراً اخر مبينة في الوثائق المرفقة.

بغداد اليوم- بغداد

وجهت سلطة الطيران المدني، الخميس (5 اذار 2020)، بتقليص الدوام الرسمي بنسبة 50%.

وقال المكتب الإعلامي لمدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، دريد يحيى جاسم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان الأخير وجه "بتقليص الدوام الرسمي

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الخميس (05 اذار 2020)، قراراً بوقف التبادل التجاري البري مع دولتي إيران والكويت، فيما قررت منح إذناً باستمرار التبادل التجاري عن طريق البحر والجو.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الأ

بغداد اليوم- البصرة

اعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، الخميس (05 آذار 2020)، غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقه (بغداد اليوم)، إن "العيداني وجه بغلق منفذ الشلام

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