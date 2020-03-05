2020/03/05 | 16:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: السيد الصدر يزور مرقد الامام علي (ع)) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: السيد الصدر يزور مرقد الامام علي (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).