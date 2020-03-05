بنسبة 50%.. الطيران المدني يوعز بتقليص الدوام الرسمي

2020/03/05 | 16:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أوعز مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الطيار دريد يحيى جاسم، اليوم الخميس، بتقليص الدوام الرسمي بنسبة 50% لمنتسبي سلطة الطيران المدني العراقي ومطاري بغداد والبصرة الدوليين.وقال جاسم في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”تقرر تقليص الدوام بنسبة 50% من مجموع الكادر بالتناوب وحسب الحاجة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد […]

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